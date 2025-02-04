Sarıyer'de virajı alamayan otomobil, ciple kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 04.02.2025 | 08:27 Sarıyer'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, karşı şeritteki ciple kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 00.00 sıralarında Sarıyer Emirgan'da Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda virajı alamayan 34 BR 4354 plakalı Nissan marka otomobil, karşı şeritten gelen 34 NP 7013 plakalı Honda marka ciple kafa kafaya çarpıştı. İki araçta da ağır hasar meydana gelirken iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler itfaiye ekiplerince araçlarından çıkarıldıktan sonra Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza sonrası cadde trafiğe kapatıldı. Olaya karışan iki araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Araçların götürülmesi ve yola savrulan parçalarının temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.