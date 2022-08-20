Şaşkına çeviren olay: Otomobilin camını kıran ayı araçtaki yiyeceklerle karnını doyurdu | Video
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Erzincan’da yaşanan ilginç olayda ayı otomobilin camını kırarak araç içerisinde bırakılan yiyeceklerle karnını doyurdu.
Turabi Gündoğdu, "Böyle bir şey ilk kez başıma geldi. Bir daha araçta yiyecek bırakmayacağım" dedi.