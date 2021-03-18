Satışı yasak hayvanlar, çiftlikte ele geçirildi | Video
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İstanbul'da satışı yasak olan hayvan türlerinin satıldığı bir hayvan çiftliğine operasyon düzenlendi. Flamingo, Deve Kuşu, Tavus Kuşları, Sülün, Şahin, Baykuş ve Kuğular ile Ördekler başta olmak üzere 185 canlı hayvan muhafaza altına alındı. Hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.