Video Yaşam Satmaya hazırlanıyorlardı! Yakalanıp tutuklandılar | Video
Satmaya hazırlanıyorlardı! Yakalanıp tutuklandılar | Video

Satmaya hazırlanıyorlardı! Yakalanıp tutuklandılar | Video

07.08.2022 | 11:00

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İstanbul’da 3 uyuşturucu madde satıcısı; satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerle Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi'nde H.P., M.E.P. ve E.A. isimli üç kişinin uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Söz konusu kişilerin adreslerine yönelik yapılan operasyonda üç uyuşturucu madde satıcısı da yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 9,7 gram Marihuana isimli uyuşturucu madde, 21,9 gram Metamfetamin isimli uyuşturucu madde, 116,9 gram Eroin maddesi, 29,9 gram Afyon Sakızı, bir alüminyum folyo ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler satışa hazır halde bulundu. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen üç uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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