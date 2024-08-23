"Sazan sarmalı" yöntemiyle 1 milyon 768 bin liralık dolandırıcılık yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Samsun ve Sakarya illerinde 2 ayrı kişiyi 'sazan sarmalı' diye tabir edilen dolandırıcılık yöntemiyle 1 milyon 768 bin 554 lira dolandıran 2 kişi, Samsun ve Mersin polisinin ortak operasyonu sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Mağdurların şikayeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, projeli/adli çalışma sonucu nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen B.Ç.(30) ve A.G.'yi (38) Mersin Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordine çalışma sonucu Mersin'de yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan ikamet, araç ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyale ve nakliye notlarının yer aldığı ajandaya el konuldu. B.Ç. ve A.G. Samsun'a getirildi. A.G.'nin 4 ayrı suçtan toplam 12 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
"Sazan sarmalı" diye adlandırılan dolandırıcılık yöntemiyle tuzak kurarak dolandırıcılık yapan B.Ç. ve A.G., polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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