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OTOMATİK OYNAT
00:12
Şehir Hatları vapurunda Harfane müziği coşkusu 27.11.2021 | 17:21
00:16
01:12
Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi 27.11.2021 | 13:23
00:21
Antalya'da drift yaparken polise yakalanan talihsiz sürücü kamerada 27.11.2021 | 13:24
03:49
02:13
02:39
İstanbul Esenyurt’ta sitede kiracıya ırkçılık iddiası 27.11.2021 | 12:27
05:24
SON DAKİKA: İstanbul Tuzla Tersanesi'nde yangın! Olay yerinde ilk görüntüler 27.11.2021 | 12:27
02:13
02:19
Yavru köpeğe yardıma koşan vatandaş yürekleri ısıttı 27.11.2021 | 11:10
01:26
Gaziosmanpaşa'da laf atma kavgası kamerada: 1 yaralı 27.11.2021 | 10:08
01:00
Diyarbakır'da çocuk gaspçılar kamerada 27.11.2021 | 10:08
07:27
02:40
Antalya'da camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın kamerada... 27.11.2021 | 09:54
00:15
SON DAKİKA: Van'da 3,9'luk deprem anı kamerada! 27.11.2021 | 09:48
00:27
Meksika'da yolcu otobüsü eve çarptı: 19 ölü, 30 yaralı 27.11.2021 | 09:09
02:19
İstanbul Şişli'de korku dolu anlar! Yangından kaçış anı kamerada 27.11.2021 | 09:26
04:35
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İstanbul Yenikapı'da 1-5 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Adıyaman Tanıtım Günleri öncesinde Eminönü-Kadıköy vapurunda keyifli bir yolculuk gerçekleştirildi. Adıyaman ile özdeşleşen Harfane ekibi müziğiyle yolcuları coştururken, vapurdaki İstanbullular'a yöreye özgü badem, kuru üzüm ve çiğ köfte ikram edildi.