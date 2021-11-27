Şehir Hatları vapurunda Harfane müziği coşkusu

İstanbul Yenikapı'da 1-5 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Adıyaman Tanıtım Günleri öncesinde Eminönü-Kadıköy vapurunda keyifli bir yolculuk gerçekleştirildi. Adıyaman ile özdeşleşen Harfane ekibi müziğiyle yolcuları coştururken, vapurdaki İstanbullular'a yöreye özgü badem, kuru üzüm ve çiğ köfte ikram edildi.