Sel suları dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nda denizin rengini değiştirdi | Video

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabaha kadar etkili olan sağanak yağışla birlikte etkili olan sel suları, dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nda denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Marmaris'te dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisinini arttırarak devam eden kuvvetli sağanak yağış Orhaniye Mahallesi'nde de etkili oldu. Orhaniye'de bazı evler sel sularından zarar görürken, dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nın bulunduğu bölgede etkilendi. Sel suları denize akarken, masmavi deniz kahverengiye döndü. Kahverengiye dönen deniz havadan görüntülendi. Görüntülerde Kızkumu Plajı'nın sel sularının altında kaldığı, denizin kahverengiye döndüğü görülüyor.

Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, yağışların çok kuvvetli olduğunu belirterek, "Biz böyle bir yağış bekliyorduk, önlemimizi almıştık ama yeterli olmamış. Bazı tarım arazilerimiz ve yollarımız yağışlardan zarar gördü. Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı'nda da sel suları denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Yapacak bir şey yok Allah'ın takdiri" diye konuştu.