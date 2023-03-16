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Selde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı | Video

Selde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı | Video

16.03.2023 | 13:55

Adıyaman'ın Tut ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Selma Sarıkaya ve Emine Sarıkaya son yolculuğuna uğurlandı.

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