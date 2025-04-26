Video Yaşam Selektör yapan kadın sürücünün yolunu kesti! O anlar kamerada | Video
Selektör yapan kadın sürücünün yolunu kesti! O anlar kamerada | Video

Selektör yapan kadın sürücünün yolunu kesti! O anlar kamerada | Video

26.04.2025 | 13:09

Bakırköy'de yan yoldan sinyal vererek ana yola geçiş yapan sürücüye, hemen arkasında seyir halinde olan kadın sürücü selektör yapıp korna çaldı. Bu duruma sinirlenen F.N., aracıyla kadın sürücünün yolunu kesti. F.N.'nin 'beni taciz ediyorsun' dediği kadın sürücü, 'önüme kırdınız' diyerek kendini savundu. Diğer sürücülerin müdahalesiyle F.N. aracına binip uzaklaştı. Şüpheli F.N ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

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Olay, 22 Nisan Salı günü saat 23.30 sıralarında Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil yolunda aracıyla seyir halinde olan kadın sürücü, yan yoldan sinyal verip ana yola geçen sürücüye selektör yaptı. Ardından da defalarca kornaya bastı. Olayın ardından aracıyla ilerleyen kadın sürücünün yolunu, ileride selektör yaptığı sürücü kesti.

'BENİ TACİZ EDİYORSUN'

Aracından inen sürücü, kadının yanına gelerek 'beni neden taciz ediyorsun' diyerek tartışmaya başladı. Kadın da 'önüme kırdınız' diyerek karşılık verdi. Kadın sürücüyle, diğer sürücü arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Trafikteki diğer sürücülerin araya girmesiyle yol kesen sürücü olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

ALİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞINI DUYURDU

Yapılan çalışmalar sonucu, kadın sürücünün önünü kesen kişinin F.N. olduğu tespit edildi. F.N. sivil trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı. F.N. hakkında 'trafik işaret ve levhalarına uymamak', 'duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak' ve 'yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak' maddelerinden idari para cezası uyguladı. Ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' ve 'ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından adli işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kadın sürücünün önünü kesen kişinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya'nın paylaşımında, "Gereği Yapıldı. Sosyal medyada, İstanbul Bakırköy'de bir kadın sürücünün önünü keserek yolu kapatan ve trafikte tartışma çıkaran şahsa ait görüntüler yer almıştır. Yapılan çalışmalar sonucu, şahsın F.N. olduğu tespit edilmiş ve sivil trafik ekiplerimizce yakalanmıştır. Trafik güvenliğini hiçe sayanları ve saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapar, adalete teslim ederiz. Bu tür olaylara geçit vermeyelim." ifadeleri yer aldı.

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