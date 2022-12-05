Video Yaşam Sevgilisinin kardeşini pompalıyla öldüren şüpheli yakalandı | Video
Sevgilisinin kardeşini pompalıyla öldüren şüpheli yakalandı | Video

Sevgilisinin kardeşini pompalıyla öldüren şüpheli yakalandı | Video

05.12.2022 | 14:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sevgilisinin kardeşini pompalıyla öldüren şüpheli yakalandı | Video 00:14
Sevgilisinin kardeşini pompalıyla öldüren şüpheli yakalandı | Video 05.12.2022 | 14:19
Alibeyköy’deki kaza İETT otobüsü kamerasında | Video 00:19
Alibeyköy'deki kaza İETT otobüsü kamerasında | Video 05.12.2022 | 15:57
Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video 00:43
Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video 05.12.2022 | 15:06
Eski nişanlısının öldürdüğü Melike’nin babası: Beni vursun diye kızımın önünde durdum | Video 06:25
Eski nişanlısının öldürdüğü Melike'nin babası: "Beni vursun diye kızımın önünde durdum" | Video 05.12.2022 | 14:33
Ordu’da üzerlerine çimento torbası düşen 2 işçi yaralandı | Video 00:55
Ordu’da üzerlerine çimento torbası düşen 2 işçi yaralandı | Video 05.12.2022 | 14:58
Kars’ta zincirleme kaza: 1 ağır 3 yaralı | Video 00:41
Kars’ta zincirleme kaza: 1 ağır 3 yaralı | Video 05.12.2022 | 14:57
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 44 gözaltı | Video 01:18
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 44 gözaltı | Video 05.12.2022 | 14:53
Silahlı soyguncu market çalışanına dehşeti yaşattı! | Video 00:45
Silahlı soyguncu market çalışanına dehşeti yaşattı! | Video 05.12.2022 | 14:18
Yolcu indiren otomobile başka otomobil çarptı: 4 yaralı | Video 01:43
Yolcu indiren otomobile başka otomobil çarptı: 4 yaralı | Video 05.12.2022 | 14:15
Arazide bulunan kemik, kayıp olarak aranan gence ait çıktı | Video 04:20
Arazide bulunan kemik, kayıp olarak aranan gence ait çıktı | Video 05.12.2022 | 14:15
Fatih’te uyuşturucu ve silah ticareti baskını: 2 gözaltı | Video 00:32
Fatih'te uyuşturucu ve silah ticareti baskını: 2 gözaltı | Video 05.12.2022 | 14:37
Alibeyköy’deki tramvayın çarptığı İETT otobüsünü sürücüsü: Yeşil ışıkta geçtim | Video 02:31
Alibeyköy'deki tramvayın çarptığı İETT otobüsünü sürücüsü: "Yeşil ışıkta geçtim" | Video 05.12.2022 | 14:15
Maganda kurbanı 6 yaşındaki Berke, 198 gün süren yaşam savaşına yenik düştü | Video 02:02
Maganda kurbanı 6 yaşındaki Berke, 198 gün süren yaşam savaşına yenik düştü | Video 05.12.2022 | 13:54
Demir korkulukları kırıp böyle soydular | Video 00:46
Demir korkulukları kırıp böyle soydular | Video 05.12.2022 | 13:25
Acı biberli uyuşturucu | Video 01:51
Acı biberli uyuşturucu | Video 05.12.2022 | 13:24
Tuzak buluşma! Eve götürüp silahla gasp ettiler | Video 00:51
Tuzak buluşma! Eve götürüp silahla gasp ettiler | Video 05.12.2022 | 13:24
Asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar | Video 00:47
Asker konvoyunda otomatik silahla havaya ateş açtılar | Video 05.12.2022 | 12:48
Esenyurt’ta çakarlı araçla yol kapatıp, konvoy yaptılar | Video 01:05
Esenyurt'ta çakarlı araçla yol kapatıp, konvoy yaptılar | Video 05.12.2022 | 12:48
E-5 Karayolu’nda taksici dehşeti kamerada! Hava almak için camı açan kadına saldırdı | Video 02:36
E-5 Karayolu’nda taksici dehşeti kamerada! Hava almak için camı açan kadına saldırdı | Video 05.12.2022 | 12:48
Müge Anlı’ya damga vuran Nihat Şansal’ın ölümünde kiralık katil pazarlığı! Ölüm siparişinin bilgisini veren isim canlı yayında | Video 08:36
Müge Anlı'ya damga vuran Nihat Şansal'ın ölümünde kiralık katil pazarlığı! Ölüm siparişinin bilgisini veren isim canlı yayında | Video 05.12.2022 | 12:42

İstanbul Maltepe’de kız arkadaşının kardeşi Ömür Dönmez’i pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli Abdulkadir K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Silivri’de yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 1 Aralık Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir K. husumetli olduğu kız arkadaşının ağabeyi Ömür Dönmez'i akşam saatlerinde otomobiliyle takip etmiş. Ardından da Abdülkadir K. yolda yürüyen Ömür Dönmez'e pompalı tüfekle ateş etmişti. Ağır yaralanan Ömür Dönmez ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alınmıştı. Dönmez yapılan bütün müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Dönmez'in cenazesi otopsi işlemleri için adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEME YAPILDI

Polis ekiplerinin Abdulkadir K.'yı yakalama çalışmaları sürerken, olay yerine geldiği araç ekipler tarafından park halinde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından araç Yediemin Otoparkı'na çekildi. Yapılan incelemelerde olayda kullanıldığı tespit edilen 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

"HAKKINI HELAL ET DEDİ KAPATTI"

Konuyla ilgili ölen Ömür Dönmez'in ablası G.D. İle yapılan görüşmede Abdulkadir K. İle 10 yıldır sevgili olduklarına ancak kardeşinin bu ilişkiyi kabul etmediğini söyledi. Bu sebeple ikili arasında husumet olduğunu anlattı. G.D.'nin iddiasına göre Abdülkadir K. Olay günü kendisini arayıp kardeşin yine kapımıza dayandı ben ne yapacağımı biliyorum hakkını helal et dedi. Sonrasında ise olay gerçekleşti.

TUTUKLANDI

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsın izine Silivri'de rastladı şahıs sakladığı adreste kıskıvrak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA