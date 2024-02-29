Seyhan polisi 36 bin uyuşturucu hap ele geçirdi | Video
Adana’da Seyhan polisi bir eve yaptığı baskında 36 bin uyuşturucu hap ele geçirirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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