Seyir halindeki tır otomobile çarpmamak için kaza yaptı | Video

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında tır, otomobile çarpmamak isterken yan yatınca şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı.
Kazada yaralı bulunmazken, tırın dorsesindeki içinde buğday olduğu öğrenilen çuvallar yola savruldu. Kaza sonrası şehirlerarası otobüsün yolcuları ise kısa süreli panik yaşadı.
Tır bölgeye gelen ekiplerce yoldan kaldırıldı. Kaza sonrası soruşturma sürüyor.