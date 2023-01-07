Seyir halindeki tır otomobile çarpmamak için kaza yaptı | Video

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında tır, otomobile çarpmamak isterken yan yatınca şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün gece Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. M.E.S. idaresindeki tır, seyir halindeyken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tırın dorsesi devrilerek R.K. idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı.Kazada yaralı bulunmazken, tırın dorsesindeki içinde buğday olduğu öğrenilen çuvallar yola savruldu. Kaza sonrası şehirlerarası otobüsün yolcuları ise kısa süreli panik yaşadı.Tır bölgeye gelen ekiplerce yoldan kaldırıldı. Kaza sonrası soruşturma sürüyor.