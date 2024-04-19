Sibergöz-31 operasyonunda 16 tutuklama | VİDEOHABER
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtarak vatandaşların hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere düzenlenen operasyonda 18 kişiyi gözaltına aldı. Dolandırıcıların, 18 eylemde ilk belirlemelere göre 6 Milyona yakın Türk lirası haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen 18 şüpheliden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.