Silahlı yaralama olayından kaçarken polise çarptılar: 2 polis yaralandı | Video
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde silahlı yaralama olayından kaçan kamyonet Çerkezköy’de polis aracına çarptı. Kazada 2 polis yaralanırken, kamyonetteki 5 kişi gözaltına alındı.
Ağaca çarpan Kamyonette bulunan ve aranma kaydı bulunan E.F., ile E.F., D.K., H.K. ile Çorlu ilçesindeki silahlı yaralamalı olayın faili olduğu iddia edilen C.K. yakalandı. Çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 5 kişi tedavilerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde gerçekleşen olayda kullanılan tabanca, araçta bulunan bonzai maddesi de ele geçirildi.
Olayın duyulmasının ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere Çerkezköy ve Çorlu'daki bütün birim amirleri olay yerine gelirken, yaralı polisleri hastanede ziyaret eden Tekirdağ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Bozboyacı da polis memurlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Mesai arkadaşlarını gece boyunca yalnız bırakmayan Tekirdağ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Bozboyacı sabaha karşı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden ayrıldı.
EV VE İŞYERLERİNDE DE ARAMA YAPILDI
Olay sonrası zanlıların çok sayıda suç kaydının olduğunu belirlendi. Olay sonrası kullanılamaz hale gelen polis aracı ve 50 LC 316 plakalı araç çekiciler vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, Atatürk Viyadüğü de yaklaşık 3 saat boyunca tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından zanlıların ev ve işyerlerinde de aramalar yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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