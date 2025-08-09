Sipariş verdiği marulu beğenmeyen müşteri, markette çalışan çocuğu böyle darp etti | Video
Adana'da sipariş verdiği marulu beğenmeyen müşteri, market çalışanı çocuğu darp etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan çocuğu döven şahsın mahalle bekçisi olduğu, olayın ise görev saati dışında yaşandığı öğrenildi.
