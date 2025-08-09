Video Yaşam Sipariş verdiği marulu beğenmeyen müşteri, markette çalışan çocuğu böyle darp etti | Video
Sipariş verdiği marulu beğenmeyen müşteri, markette çalışan çocuğu böyle darp etti | Video

Sipariş verdiği marulu beğenmeyen müşteri, markette çalışan çocuğu böyle darp etti | Video

09.08.2025 | 12:09

Adana'da sipariş verdiği marulu beğenmeyen müşteri, market çalışanı çocuğu darp etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bir markette yaşand. İddiaya göre, dayısının marketinde çalışan A. Ç. (15), cep telefonu uygulaması üzerinden gelen sipariş üzerine müşteri K. K.'ya marul götürdü. Siparişin teslim edilmesinin ardından müşteri, iş yerini telefonla arayarak ürünü beğenmediğini belirtti. Daha sonra markete gelen müşteri K. K., siparişi getiren çocuğu darp etti. Çocuğu, yakınları hemen hastaneye götürerek darp raporu alıp karakola başvurdu. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan çocuğu döven şahsın mahalle bekçisi olduğu, olayın ise görev saati dışında yaşandığı öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sipariş verdiği marulu beğenmeyen müşteri, markette çalışan çocuğu böyle darp etti | Video 01:17
Sipariş verdiği marulu beğenmeyen müşteri, markette çalışan çocuğu böyle darp etti | Video 09.08.2025 | 12:09
Karabük’te düğün konvoyundaki 3 sürücüye 8 bin 487 lira ceza | Video 00:40
Karabük’te düğün konvoyundaki 3 sürücüye 8 bin 487 lira ceza | Video 09.08.2025 | 11:55
Çanakkale’de yaşanan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video 01:31
Çanakkale'de yaşanan orman yangınında yanan yerler böyle görüntülendi | Video 09.08.2025 | 11:07
Nişantaşı’nda dehşet anları kamerada: Sopayla kadının üzerine böyle yürüdü! | Video 01:29
Nişantaşı’nda dehşet anları kamerada: Sopayla kadının üzerine böyle yürüdü! | Video 09.08.2025 | 10:26
Bavulundan 5 bin 642 adet uyuşturucu hap çıktı: Yıllık içeceğim dedi | Video 00:50
Bavulundan 5 bin 642 adet uyuşturucu hap çıktı: "Yıllık içeceğim" dedi | Video 09.08.2025 | 09:55
TEM Otoyolu’nda 7 araç kazaya karıştı: 5 yaralı | Video 02:52
TEM Otoyolu'nda 7 araç kazaya karıştı: 5 yaralı | Video 09.08.2025 | 09:48
SON DAKİKA: Çanakkale’de 2 bölgede orman yangını! Söndürme çalışmaları anbean sürüyor... | Video 26:16
SON DAKİKA: Çanakkale'de 2 bölgede orman yangını! Söndürme çalışmaları anbean sürüyor... | Video 08.08.2025 | 16:28
Üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:23
Üniversiteli genç kızın ölümüyle ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 08.08.2025 | 15:52
Antalya’da dehşet anları: At, babasının kucağındaki çocuğu ısırıp havaya fırlattı! | Video 03:35
Antalya’da dehşet anları: At, babasının kucağındaki çocuğu ısırıp havaya fırlattı! | Video 08.08.2025 | 15:00
Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! O anlar kamerada | Video 00:26
Kocasıyla birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi! O anlar kamerada | Video 08.08.2025 | 14:13
İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 00:54
İstanbul merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 08.08.2025 | 14:06
Muğla’da kuzenini bıçaklayarak öldüren şüpheli: Kullandığım ilaç uyku yapıyor, hatırlamıyorum | Video 04:16
Muğla'da kuzenini bıçaklayarak öldüren şüpheli: "Kullandığım ilaç uyku yapıyor, hatırlamıyorum" | Video 08.08.2025 | 12:14
Telefonu tamire verdi, demir sopayla dövmeye geldi! O anlar kamerada | Video 05:35
Telefonu tamire verdi, demir sopayla dövmeye geldi! O anlar kamerada | Video 08.08.2025 | 11:12
Lise öğrencisi genç kız, cipin çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 02:27
Lise öğrencisi genç kız, cipin çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 08.08.2025 | 09:53
Kayıp iş adamı Halit Yukay’ın yatına çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı | Video 02:13
Kayıp iş adamı Halit Yukay'ın yatına çarptığı tahmin edilen geminin radar görüntüleri çıktı | Video 08.08.2025 | 09:32
Tokat’ta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video 00:23
Tokat’ta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı | Video 08.08.2025 | 09:31
33 yıl hapis cezası bulunan firari, raf arkasında yakalandı | Video 00:35
33 yıl hapis cezası bulunan firari, raf arkasında yakalandı | Video 08.08.2025 | 08:42
Emine Özkaya seri katil kurbanı mı? Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı! | Video 04:10
Emine Özkaya seri katil kurbanı mı? Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı! | Video 07.08.2025 | 16:49
Siirt’te 10 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 01:05
Siirt’te 10 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 07.08.2025 | 16:05
Ankara’da arazilerine skunk eken 2 kişi gözaltına alındı | Video 00:39
Ankara’da arazilerine skunk eken 2 kişi gözaltına alındı | Video 07.08.2025 | 15:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY