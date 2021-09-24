Sisle kaplanan Palandöken kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video
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Erzurum’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis Palandöken Dağında sonbaharın renkleriyle birlikte eşsiz manzaralar oluşturdu.
Doğu Anadolu bölgesine 2 gündür etkisini arttıran sağanak yüksek kesimlerde kar yağışına bürünürken Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan 3 bin 200 rakımdaki Palandöken Kayak Merkezinde ise sis ve sonbaharın eşsiz renklerinin buluşmasıyla seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.
Drone ile havadan görüntülenen Palandöken Kayak Merkezinde yağmur devam ederken görüş mesafesinin ise 10 metreye kadar düştüğü göründü.