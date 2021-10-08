Video Yaşam Şişli’de metro girişinde husumetlilerine böyle kurşun yağdırdı | Video
Şişli’de metro girişinde husumetlilerine böyle kurşun yağdırdı | Video

Şişli’de metro girişinde husumetlilerine böyle kurşun yağdırdı | Video

08.10.2021 | 09:45

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Mecidiyeköy’de metro altgeçidine giren kasklı bir şahıs, belinden çıkarttığı silahla husumetlisine kurşun yağdırdı. Saldırı anları kameralara yansırken, olayda iki kişi silahla yaralandı. Olaydan sonra kaçan saldırgan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, önceki hafta Cuma günü Şişli Mecidiyeköy metro altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde motosikletli metro girişine gelen kasklı bir şahıs, merdivenlerden inmeye başladı. Bir süre altgeçitte yürüyen şahıs, husumetli olduğu grubu görünce belindeki silahı çıkartarak kurşun yağdırdı. Saldırıda iki kişi bacak kısımlarından yaralanırken, saldırgan için geldiği şekilde geri dönerek motosikletle kayıplara karıştı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

METRODA HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Saldırının ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

ŞİŞLİ POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI
Metro altgeçidindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasklı saldırganın geldiği motosikletin plakasını tespit etti. Buradan yola çıkan Şişli polisi, saldırıyı gerçekleştiren A.G.'yi kıskıvrak yakaladı. Emniyette ifadesi alınarak sorgulamak şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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