Video Yaşam Şişli'de otomobilden tabanca çalan şüpheliler yakalandı | Video
Şişli'de otomobilden tabanca çalan şüpheliler yakalandı | Video

Şişli'de otomobilden tabanca çalan şüpheliler yakalandı | Video

24.02.2024 | 09:59

ŞİŞLİ'de park halindeki otomobilin camını kırarak torpidoda bulunan ruhsatlı tabanca ve mermileri çaldıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Şişli, Kuştepe Mahallesi'nde 12 Şubat Pazartesi günü E.Ç. isimli kişi park ettiği otomobilin torpido gözünde bulunan ruhsatlı silahın ve mermilerin çalındığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, şüphelilerin hırsızlık yaptığı anların güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde 3 kişi oldukları görülen şüphelilerin, kaldırımdan yürüyerek aracın yanına geldikleri ardından camı kırarak torpido gözünde buldukları tabancayı alıp koşarak uzaklaştıkları görüldü. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin de yardımıyla kimliklerini tespit ettiği şüphelilerden Azad D. (22) ile Ali Ö.'yü (21) Ataşehir'de gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önceden de suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Azad D. ve Ali Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kimliği tespit edilen üçüncü şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan şüphelilerle birlikte otomobilden çalınan tabanca ile 23 mermi de ele geçirildi.

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