Siste kaybolan Hazar Gölü, yamaç paraşütleri tarafından görüntülendi | Video 23.01.2023 | 09:49 Elazığ’ın Sivrice ilçesinde sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan siste Hazar Gölü kayboldu. O anlar yamaç paraşütü pilotları tarafından havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivrice ilçesinde bulunan Türkiye'nin en derin göllerinden biri olan Hazar Gölü, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sisle kaplandı. Dört mevsim farklı güzelliğe bürünen göl, sisle birlikte seyrine doyum olmayan manzaralar sundu. 2 bin 347 metre yüksekliğindeki Hazarbaba Dağının eteğinde bulunan tektonik oluşumlu göl, sisle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mavi ve beyazın harmanlandığı görüntüler, yamaç paraşütü pilotları tarafından havadan görüntülendi.