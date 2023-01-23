Siste kaybolan Hazar Gölü, yamaç paraşütleri tarafından görüntülendi | Video
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan siste Hazar Gölü kayboldu. O anlar yamaç paraşütü pilotları tarafından havadan görüntülendi.
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