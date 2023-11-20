Sivas’ta bir garip olay! Kaldırım taşını otomobilin camına sapladı | Video 20.11.2023 | 13:44 Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşanan olay görenleri bir hayli şaşırttı. Araçlarıyla gelen şahıslar park halindeki bir aracın camına bordür taşını sapladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün akşam saatlerinde Sivas'ın Şarkışla ilçesi Köseoğlu sokakta yaşandı. Araçlarıyla sokaktan geçen ismi belirlenemeyen kişilerden biri araçtan inerek yanında getirdiği bordür taşıyla park halindeki bir aracın camını kırdı. Kimsenin anlam veremediği olayda şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı. Sebebi bilinmeyen olayla ilgili inceleme başlatılırken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.