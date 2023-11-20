Sivas’ta bir garip olay! Kaldırım taşını otomobilin camına sapladı | Video
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşanan olay görenleri bir hayli şaşırttı. Araçlarıyla gelen şahıslar park halindeki bir aracın camına bordür taşını sapladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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