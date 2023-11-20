Video Yaşam Sivas’ta bir garip olay! Kaldırım taşını otomobilin camına sapladı | Video
Sivas’ta bir garip olay! Kaldırım taşını otomobilin camına sapladı | Video

Sivas’ta bir garip olay! Kaldırım taşını otomobilin camına sapladı | Video

20.11.2023 | 13:44

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşanan olay görenleri bir hayli şaşırttı. Araçlarıyla gelen şahıslar park halindeki bir aracın camına bordür taşını sapladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay dün akşam saatlerinde Sivas'ın Şarkışla ilçesi Köseoğlu sokakta yaşandı. Araçlarıyla sokaktan geçen ismi belirlenemeyen kişilerden biri araçtan inerek yanında getirdiği bordür taşıyla park halindeki bir aracın camını kırdı. Kimsenin anlam veremediği olayda şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı. Sebebi bilinmeyen olayla ilgili inceleme başlatılırken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sivas’ta bir garip olay! Kaldırım taşını otomobilin camına sapladı | Video 01:41
Sivas’ta bir garip olay! Kaldırım taşını otomobilin camına sapladı | Video 20.11.2023 | 13:44
Fuhuş yalanıyla 14 ilde 18 kişiyi 1,5 milyon dolandırdılar | Video 00:45
Fuhuş yalanıyla 14 ilde 18 kişiyi 1,5 milyon dolandırdılar | Video 20.11.2023 | 13:44
Zonguldak’ta ikiye bölünen gemi görüntülendi | Video 00:55
Zonguldak'ta ikiye bölünen gemi görüntülendi | Video 20.11.2023 | 14:01
Yolun ortasında kalan atlar ne yapacağını şaşırdı... O anlar kamerada | Video 00:34
Yolun ortasında kalan atlar ne yapacağını şaşırdı... O anlar kamerada | Video 20.11.2023 | 13:08
Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı | Video 01:18
Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı | Video 20.11.2023 | 13:08
Dalgaların vurduğu Garipçe’de son durum böyle görüntülendi | Video 05:04
Dalgaların vurduğu Garipçe'de son durum böyle görüntülendi | Video 20.11.2023 | 12:30
Arnavutköy’de fabrika yangını! | Video 00:59
Arnavutköy'de fabrika yangını! | Video 20.11.2023 | 12:33
Konya’da yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 00:33
Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 20.11.2023 | 12:30
Oscar ödüllük performans! Canını hiçe saydı, kendini otomobilin önüne attı | Video 01:30
Oscar ödüllük performans! Canını hiçe saydı, kendini otomobilin önüne attı | Video 20.11.2023 | 12:30
Araçların saatlerce mahsur kaldığı D100’de trafik normale döndü | Video 02:58
Araçların saatlerce mahsur kaldığı D100'de trafik normale döndü | Video 20.11.2023 | 12:36
Sivas’ta bir garip olay kamerada: Kaldırım taşını otomobilin camına sapladı | Video 01:41
Sivas’ta bir garip olay kamerada: Kaldırım taşını otomobilin camına sapladı | Video 20.11.2023 | 12:36
Konya’da kaçakçılara yönelik operasyon: 10 gözaltı | Video 02:28
Konya'da kaçakçılara yönelik operasyon: 10 gözaltı | Video 20.11.2023 | 12:27
Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:21
Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 20.11.2023 | 12:25
Konya’da yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 00:23
Konya'da yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 20.11.2023 | 11:30
Balıkesir’de 20 bin 228 sentetik hap ele geçirildi; 1 tutuklama | Video 00:24
Balıkesir'de 20 bin 228 sentetik hap ele geçirildi; 1 tutuklama | Video 20.11.2023 | 11:18
Dalgaların vurduğu Garipçe’de son durum böyle görüntülendi | Video 00:43
Dalgaların vurduğu Garipçe'de son durum böyle görüntülendi | Video 20.11.2023 | 11:16
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Kasım 2023 Pazartesi atv izle! | Video 04:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Kasım 2023 Pazartesi atv izle! | Video 20.11.2023 | 10:48
SON DAKİKA! Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 03:03
SON DAKİKA! Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 20.11.2023 | 10:54
Kargocuyum diyerek girdiği binadaki ayakkabıları çaldı | Video 01:51
"Kargocuyum" diyerek girdiği binadaki ayakkabıları çaldı | Video 20.11.2023 | 10:33
Sultangazi’de caddede patlatılan havai fişekler panik yarattı | Video 00:37
Sultangazi'de caddede patlatılan havai fişekler panik yarattı | Video 20.11.2023 | 10:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA