Sivas'ta ilginç üst geçit: 20 metrelik yol, 200 metreye çıktı | Video

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Engellilerin unutulmadığı yaya üst geçidinde sağlıklı vatandaşlar unutulunca ortaya bu manzara çıktı, 200 metre uzunluğundaki yaya üst geçidini çok az kişi kullanıyor.
"UZUN BİR ÜST GEÇİT OLDUĞU İÇİN KULLANMIYORUZ"
İlçe sakinlerinden İbrahim Işık, uzunluğu nedeniyle üst geçidi kullanmadığını söyleyerek, "Gördüğünüz gibi bu üst geçidi kullanmadan karşıdan karşıya geçtim. Sadece ben değil herkes yoldan geçiyor. Bana göre uygunsuz ve uzun bir üst geçit yapıldı. Bende daha güzel bir üst geçit yapılabilirdi. Uzun bir üst geçit olduğu için kullanmıyoruz. Yol tehlikeli daha uygun bir üst geçit yapılsa onu kullanırız. Neden kendimizi tehlikeye atalım" dedi.
MERDİVEN EKLENMESİNİ İSTİYORLAR
Ali Osman Artemiz, üst geçidin rampalarının yanında sağlıklı vatandaşlar için merdiven yapılmasını talep ederek, "Ben bu yolu ölüm geçidi olarak tabir ediyorum çünkü çok kaza oluyor. Bu üst geçit çok fazla kullanılmıyor. Kullananlarda fotoğraf çekilmek için çıkıyor. Yapısal olarak çok uzun bir üst geçit. Buranın kısaltılarak daha kullanışlı hale getirilmesini istiyorum" diye konuştu.