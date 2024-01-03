Video Yaşam Sivas’ta korkutan yangın, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video
Sivas’ta korkutan yangın, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

Sivas’ta korkutan yangın, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

03.01.2024 | 12:35

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir iş yerinin bahçesinde bulunan sulama boruları alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiler göre yangın Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Yıldızeli-Tokat yolu üzerinde tarım malzemeleri satan iş yerinin bahçesinde bulunan tarımsal sulamada kullanılan borular biranda yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı. Yangın sonrası maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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