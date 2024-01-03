Sivas’ta korkutan yangın, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir iş yerinin bahçesinde bulunan sulama boruları alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:17
Aydınlatma direği üstüne düşen kurye hayatını kaybetti | Video 03.01.2024 | 12:36
06:24
Sahibine küsen köpek 4 katlı binanın çatısına çıktı | Video 03.01.2024 | 13:48
03:16
Güngören'de 4. kattan otomobilin içine düştü ağır yaralandı | Video 03.01.2024 | 13:18
00:30
01:23
Acemi hırsız kamerada: Ortaya trajikomik görüntüler çıktı | Video 03.01.2024 | 12:36
03:10
Ağıla girip koyunlara işkence yaptı; O anlar kamerada | Video 03.01.2024 | 12:33
02:38
Sivas’ta korkutan yangın, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 03.01.2024 | 12:35
02:29
Kadıköy'de tekel bayisine silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 03.01.2024 | 11:34
01:50
00:59
02:17
01:00
Ardahan’da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı | Video 03.01.2024 | 10:46
05:12
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Ocak 2024 Çarşamba atv izle! | Video 03.01.2024 | 10:44
01:53
Bursa'da dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.01.2024 | 10:22
01:24
Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı | Video 03.01.2024 | 10:20
05:57
"Hanginize sıkayım" dedi, 17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu | Video 03.01.2024 | 10:11
02:20
Adana’da ‘Bayğaralar” çetesinin geri kalan üyeleri yakalandı | Video 03.01.2024 | 10:03
02:09
11 ilde Kafes-28 operasyonu | Video 03.01.2024 | 09:38
04:53
Erzincan’a 2024 yılının ilk karı yağdı | Video 03.01.2024 | 09:07
01:31
İskenderun'da balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi | Video 03.01.2024 | 09:07