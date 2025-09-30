Sivas'ta otobüs ile tır çarpıştı: 3'ü ağır 18 yaralı | Video 30.09.2025 | 15:07 Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde otobüs ile tır çarpıştı. İlk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Tokat karayolu Yıldızeli ilçesi Çamlıbel geçidinde meydana geldi. Tokat istikametine seyir halindeki Tokat Yıldızı firmasına ait 60 TY 450 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü ile bir tır kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yolcu otobüsü çıkarak araziye sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi.