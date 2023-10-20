Video Yaşam Sivas’ta uyuşturucu operasyonları: Yarım milyon lira ele geçirildi | Video
Sivas’ta uyuşturucu operasyonları: Yarım milyon lira ele geçirildi | Video

Sivas’ta uyuşturucu operasyonları: Yarım milyon lira ele geçirildi | Video

20.10.2023 | 15:05

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 574 bin 229 lira para ele geçirildi, uyuşturucu hapların ve paranın bilgisayar kasasında gizlenmesi dikkat çekti.

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 2 hafta içerisinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda şüpheli şahısların ikametleri, üzerleri ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 18 parça halinde daralı ağırlığı 419,71 gram gelen metamfetamin maddesi, 1 parça 0,5x0,5 santim ebatlarında kağıda emdirilmiş sentetik kannobinoid (Bonzai) maddesi, 2 parça halinde toplam daralı ağırlığı 382,39 gram narkotik içerikli olduğu değerlendirilen madde, 2 adet captagon hap, 2 adet ecstacy hap, 84 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek, 1 adet Kurusıkı tabanca ve 15 adet fişek, 1 adet Narkotik madde kullanma aparatı, 1 adet sahte kimlik ve narkotik madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 41 bin 800 TL ile 19.000 bin dolar ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan 3 şahıs hakkında madde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme veya bulundurma suçu çerçevesinde adli işlem yapıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıs tutuklandı.

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