Sivas’ta yoldan çıkan araçtaki 1’i bebek 4 kişi yaralandı | Video

05.09.2025 | 16:23

Sivas’ta yoldan çıkan araçta ki 1’i bebek 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye olay Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kermeli mevkiinde meydana geldi. S.Y. sevk ve idaresindeki 35 DA 9931 plakalı otomobil, Erzincan'dan Sivas istikametine giderken sürücüsünün direksiyon olarak hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada biri bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
