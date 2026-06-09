Sokak ortasında karısını öldürdü: 'Çocuğumla göz göze gelince durdum' 09 Haziran 2026 09:23 Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tartıştığı 5 çocuk annesi eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin eşini 15 yerinden bıçakladığı, cinnet anında saldırısını daha da ileri boyuta taşımak isterken 5 yaşındaki çocuğuyla göz göze gelince durduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana geldi. Erdal K. ile eşi Elif K. kavga etmeye başladı. Sokağa çıkan ikiliden Erdal K., herkesin gözü önünde 5 çocuk annesi olan eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdal K., olay yerine gelen polise teslim olduğu sırada mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi.

Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmak için havaya tek el ateş açtı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



"Çocuğumla göz göze gelince durdum"

Şüphelinin ifadelerinde, aldatıldığını iddia ederek cinnet getirdiğini savunduğu öğrenildi. Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren Erdal K.'nın ifadesinde; eylemini daha da ileri boyuta taşıyarak eşine çok daha ağır şekilde zarar vermek istediğini ancak o esnada 5 yaşındaki en küçük çocuğuyla göz göze gelmesi üzerine eylemini sonlandırdığını söylediği belirtildi.

Çiftin en küçüğü 5, diğerleri ise 18 ile 25 yaşları arasında değişen 5 çocuğunun bulunduğu, çocuklardan birinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.



Cenazesi Erzurum'da toprağa verildi

Cinayete kurban giden 5 çocuk annesi Elif K.'nın cenazesinin ise işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Erzurum'a götürüldüğü ve burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği bildirildi.