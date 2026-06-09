Video Yaşam Sokak ortasında karısını öldürdü: 'Çocuğumla göz göze gelince durdum'
Sokak ortasında karısını öldürdü: 'Çocuğumla göz göze gelince durdum'

Sokak ortasında karısını öldürdü: 'Çocuğumla göz göze gelince durdum'

09 Haziran 2026 09:23

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tartıştığı 5 çocuk annesi eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin eşini 15 yerinden bıçakladığı, cinnet anında saldırısını daha da ileri boyuta taşımak isterken 5 yaşındaki çocuğuyla göz göze gelince durduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana geldi. Erdal K. ile eşi Elif K. kavga etmeye başladı. Sokağa çıkan ikiliden Erdal K., herkesin gözü önünde 5 çocuk annesi olan eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdal K., olay yerine gelen polise teslim olduğu sırada mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi.
Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmak için havaya tek el ateş açtı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Çocuğumla göz göze gelince durdum"
Şüphelinin ifadelerinde, aldatıldığını iddia ederek cinnet getirdiğini savunduğu öğrenildi. Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren Erdal K.'nın ifadesinde; eylemini daha da ileri boyuta taşıyarak eşine çok daha ağır şekilde zarar vermek istediğini ancak o esnada 5 yaşındaki en küçük çocuğuyla göz göze gelmesi üzerine eylemini sonlandırdığını söylediği belirtildi.
Çiftin en küçüğü 5, diğerleri ise 18 ile 25 yaşları arasında değişen 5 çocuğunun bulunduğu, çocuklardan birinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Cenazesi Erzurum'da toprağa verildi
Cinayete kurban giden 5 çocuk annesi Elif K.'nın cenazesinin ise işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Erzurum'a götürüldüğü ve burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sokak ortasında karısını öldürdü: ’Çocuğumla göz göze gelince durdum’ 00:51
Sokak ortasında karısını öldürdü: 'Çocuğumla göz göze gelince durdum' 09.06.2026 | 09:21
Kamyon ile tramvay çarpıştı: 5 yaralı! Kaza anı güvenlik kamerasında 00:21
Kamyon ile tramvay çarpıştı: 5 yaralı! Kaza anı güvenlik kamerasında 09.06.2026 | 09:15
Metrobüste yan bakma kavgası cinayetle bitmişti! O görüntüler ortaya çıktı! 00:17
Metrobüste yan bakma kavgası cinayetle bitmişti! O görüntüler ortaya çıktı! 08.06.2026 | 23:13
Yozgat’ta freni patlayan otomobil iki araca çarptı: 6 yaralı 00:43
Yozgat’ta freni patlayan otomobil iki araca çarptı: 6 yaralı 08.06.2026 | 21:34
Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı 00:21
Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı 08.06.2026 | 18:04
Fatih’te annesinden para istedi, alamayınca bıçakla rehin aldı 01:36
Fatih'te annesinden para istedi, alamayınca bıçakla rehin aldı 08.06.2026 | 15:29
Drift atıp trafiği engelledi: 140 bin TL ceza yedi! Üstelik para cezasıyla sınırlı kalmadı 00:25
Drift atıp trafiği engelledi: 140 bin TL ceza yedi! Üstelik para cezasıyla sınırlı kalmadı 08.06.2026 | 15:22
Nefes borusuna şeker kaçan bakkalı, polis Heimlich manevrasıyla kurtardı 00:50
Nefes borusuna şeker kaçan bakkalı, polis Heimlich manevrasıyla kurtardı 08.06.2026 | 15:11
SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar... 04:20
SON DAKİKA | Altında 50 liralık geri çekilme: İslam Memiş gözden asıl fırsatı açıkladı! İşte detaylar... 08.06.2026 | 11:14
Hobi bahçesinde ateş yaktı: Patlama meydana geldi! O anlar kamerada 00:13
Hobi bahçesinde ateş yaktı: Patlama meydana geldi! O anlar kamerada 08.06.2026 | 10:54
İETT otobüsünde düştü: 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti 00:28
İETT otobüsünde düştü: 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti 08.06.2026 | 10:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Soyguna uğrayan dükkan sahibi: ’Eskiden hırsızlar daha edepliydi’ 04:29
Böyle hırsızlık görülmedi! Soyguna uğrayan dükkan sahibi: 'Eskiden hırsızlar daha edepliydi' 08.06.2026 | 10:00
Motosiklete çarpıp kaçan sürücü, polise giderek teslim oldu: Kaza anı kamerada 00:30
Motosiklete çarpıp kaçan sürücü, polise giderek teslim oldu: Kaza anı kamerada 08.06.2026 | 09:16
SON DAKİKA | Avrasya Tüneli’nde kaza! Tünel trafiğe kapatıldı 01:02
SON DAKİKA | Avrasya Tüneli'nde kaza! Tünel trafiğe kapatıldı 08.06.2026 | 09:00
Kocaeli’de koca dehşeti: 5 çocuğunun annesi eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı 00:22
Kocaeli'de koca dehşeti: 5 çocuğunun annesi eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı 07.06.2026 | 17:14
Düğün konvoyunda motorla trafiği kapattı, 136 bin TL ceza yedi! 00:35
Düğün konvoyunda motorla trafiği kapattı, 136 bin TL ceza yedi! 07.06.2026 | 16:39
Enginar soyarak ayda 240 bin lira kazanıyor! 02:54
Enginar soyarak ayda 240 bin lira kazanıyor! 07.06.2026 | 16:35
Giyim eşyası çalarken kameraya yakalanan karı koca gözaltına alındı 01:14
Giyim eşyası çalarken kameraya yakalanan karı koca gözaltına alındı 07.06.2026 | 14:49
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı! Kaza anı kamerada 00:51
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı! Kaza anı kamerada 07.06.2026 | 14:32
SON DAKİKA: Van’da feci kaza: İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! 02:01
SON DAKİKA: Van'da feci kaza: İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! 07.06.2026 | 13:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA