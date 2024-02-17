Sokak ortasındaki kanlı cinayette çok sayıda gözaltı | Video 17.02.2024 | 13:11 Gaziantep'te husumetlilerini sokak ortasındaki silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili çok sayıda zanlının gözaltına alındığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, halı fabrikasında çalışan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz (35) isimli şahıs, husumetli olduğu şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası vücuduna isabet eden 9 kurşunla ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamadı. Hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.;Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.