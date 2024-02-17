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Sokak ortasındaki kanlı cinayette çok sayıda gözaltı | Video

Sokak ortasındaki kanlı cinayette çok sayıda gözaltı | Video

17.02.2024 | 13:11

Gaziantep'te husumetlilerini sokak ortasındaki silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili çok sayıda zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.

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Olay, dün gece Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, halı fabrikasında çalışan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz (35) isimli şahıs, husumetli olduğu şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası vücuduna isabet eden 9 kurşunla ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamadı. Hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.;

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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