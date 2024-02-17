Sokak ortasındaki kanlı cinayette çok sayıda gözaltı | Video
Gaziantep'te husumetlilerini sokak ortasındaki silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili çok sayıda zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.
ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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