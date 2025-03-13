Sokakta kadınların videolarını çekip sosyal medyada paylaşan şahıs tutuklandı | Video
Diyarbakır'da kadınların fotoğraf ve görüntülerini gizli şekilde kameraya alan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir kişi operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları değerlendirerek gizli çekim yaptığı kadınların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü. Polis, kimliğini tespit ettikleri Ş.K'yi evine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede paylaşım yaptığı fotoğraf ve görüntüler tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ş.K, işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.
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