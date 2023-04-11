Son anda manevra yaptı, 25 metreden şarampole uçtu: 1 yaralı | Video
Sakarya’nın Karasu ilçesinde karşıya geçmeye çalışan elektrikli bisikletliye çarpmamak için manevra yapan otomobil, 25 metrelik şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilin yaptığı manevrada darbe alan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
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