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Son anda manevra yaptı, 25 metreden şarampole uçtu: 1 yaralı | Video

Son anda manevra yaptı, 25 metreden şarampole uçtu: 1 yaralı | Video

11.04.2023 | 15:30

Sakarya’nın Karasu ilçesinde karşıya geçmeye çalışan elektrikli bisikletliye çarpmamak için manevra yapan otomobil, 25 metrelik şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilin yaptığı manevrada darbe alan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yalı Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Kocaali istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan A.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün karşıya geçmeye çalışan Ahmet E. idaresindeki elektrikli bisiklete çarpmamak için yaptığı manevra sonrasında kontrolden çıkarak 25 metrelik şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilin yaptığı manevrada darbe alan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla çıkarken elektrikli bisiklet sürücüsü Ahmet E., Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin elektrikli bisiklete çarpmamak için manevra yapması, manevra sonrasında elektrikli bisiklet sürücüsünün darbe alarak düşmesi ve otomobilin şarampole düşmesi yer alıyor.

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