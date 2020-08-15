Son Dakika: 17 yaşındaki Duygu neden öldü? | Video

Son Dakika Haberi... Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bir apartmanın 4'üncü katından düşen genç kızın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katından düşme olayı sonucu 17 yaşındaki Duygu D’nin yaşamını yitirmesiyle ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı üzerine olayın hemen ardından şüpheli Mehmet K’nin gözaltına alındığı belirtildi.