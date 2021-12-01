SON DAKİKA: 2022 asgari ücret zammı hesabında 3 formül! 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:17
Esra Erol'da gözyaşları sel oldu! 22 yıllık hasret Esra Erol'da sona erdi! 01.12.2021 | 11:27
00:17
Trabzon’da şiddetli fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! | Video 01.12.2021 | 11:18
03:35
Fırtınada uçurtma sörfü zor anlar yaşattı | Video 01.12.2021 | 11:12
00:36
02:52
Hem göçmen hem uyuşturucu kaçakçılığı | Video 01.12.2021 | 11:14
02:41
00:21
Şahlanan atın ezilmekten kıl payı kurtulduğu anlar kamerada | Video 01.12.2021 | 11:13
01:27
Arnavutköy’de eşi ile arkadaşını öldüren sanık duruşmada konuşmadı | Video 01.12.2021 | 11:13
01:55
Sivas'ta kar yağışı başladı | Video 01.12.2021 | 11:00
00:55
İskenderun’da fırtına nedeniyle deniz taştı | Video 01.12.2021 | 10:51
01:33
Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı | Video 01.12.2021 | 10:53
02:28
Esenler'de lodosun sokağa düşürdüğü halıları böyle çaldı | Video 01.12.2021 | 10:48
04:05
Tuzla'daki lüks sitede pompalı tüfek dehşeti kamerada | Video 01.12.2021 | 10:44
09:58
01:19
Iğdır’da sis etkili oldu | Video 01.12.2021 | 10:02
13:53
02:48
03:08
00:58
Komşusuna yardıma gitti, tabelayla birlikte metrelerce havaya uçtu | Video 01.12.2021 | 10:31
00:14
Lodosa karşı kanat çırpan martılar havada asılı kaldı | Video 01.12.2021 | 10:31
Son dakika haberleri... 2022 yılı asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2022 yılı asgari ücret zammı hesabında üzeriden durulan 3 formül ne? İşte 2022 yılı asgari ücret zammı beklentileri ve üzerinde durulan muhtemel o formüller...