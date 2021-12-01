SON DAKİKA: 2022 asgari ücret zammı hesabında 3 formül! 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Son dakika haberleri... 2022 yılı asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2022 yılı asgari ücret zammı hesabında üzeriden durulan 3 formül ne? İşte 2022 yılı asgari ücret zammı beklentileri ve üzerinde durulan muhtemel o formüller...