Video Yaşam SON DAKİKA: 2022 asgari ücret zammı hesabında 3 formül! 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
SON DAKİKA: 2022 asgari ücret zammı hesabında 3 formül! 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

SON DAKİKA: 2022 asgari ücret zammı hesabında 3 formül! 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

01.12.2021 | 10:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol’da gözyaşları sel oldu! 22 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi! 03:17
Esra Erol'da gözyaşları sel oldu! 22 yıllık hasret Esra Erol'da sona erdi! 01.12.2021 | 11:27
Trabzon’da şiddetli fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! | Video 00:17
Trabzon’da şiddetli fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! | Video 01.12.2021 | 11:18
Fırtınada uçurtma sörfü zor anlar yaşattı | Video 03:35
Fırtınada uçurtma sörfü zor anlar yaşattı | Video 01.12.2021 | 11:12
Bayrampaşa’da İETT şoförü, ambulans sürücüsüne böyle dayak attı! O anlar kamerada | Video 00:36
Bayrampaşa'da İETT şoförü, ambulans sürücüsüne böyle dayak attı! O anlar kamerada | Video 01.12.2021 | 11:13
Hem göçmen hem uyuşturucu kaçakçılığı | Video 02:52
Hem göçmen hem uyuşturucu kaçakçılığı | Video 01.12.2021 | 11:14
Son dakika! Bebeği öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık sinirle oldu | Video 02:41
Son dakika! Bebeği öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı: "Bir anlık sinirle oldu" | Video 01.12.2021 | 11:12
Şahlanan atın ezilmekten kıl payı kurtulduğu anlar kamerada | Video 00:21
Şahlanan atın ezilmekten kıl payı kurtulduğu anlar kamerada | Video 01.12.2021 | 11:13
Arnavutköy’de eşi ile arkadaşını öldüren sanık duruşmada konuşmadı | Video 01:27
Arnavutköy’de eşi ile arkadaşını öldüren sanık duruşmada konuşmadı | Video 01.12.2021 | 11:13
Sivas’ta kar yağışı başladı | Video 01:55
Sivas'ta kar yağışı başladı | Video 01.12.2021 | 11:00
İskenderun’da fırtına nedeniyle deniz taştı | Video 00:55
İskenderun’da fırtına nedeniyle deniz taştı | Video 01.12.2021 | 10:51
Mersin’de tefeci operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:33
Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı | Video 01.12.2021 | 10:53
Esenler’de lodosun sokağa düşürdüğü halıları böyle çaldı | Video 02:28
Esenler'de lodosun sokağa düşürdüğü halıları böyle çaldı | Video 01.12.2021 | 10:48
Tuzla’daki lüks sitede pompalı tüfek dehşeti kamerada | Video 04:05
Tuzla'daki lüks sitede pompalı tüfek dehşeti kamerada | Video 01.12.2021 | 10:44
SON DAKİKA: Canlı yayında 2022 yılı asgari ücret zammı tahmini! Asgari ücrette büyük gün 09:58
SON DAKİKA: Canlı yayında 2022 yılı asgari ücret zammı tahmini! Asgari ücrette büyük gün 01.12.2021 | 10:36
Iğdır’da sis etkili oldu | Video 01:19
Iğdır’da sis etkili oldu | Video 01.12.2021 | 10:02
Müge Anlı canlı izle: 1 Aralık 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı’dan kayıp kız çocuğu olayına tepki 13:53
Müge Anlı canlı izle: 1 Aralık 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'dan kayıp kız çocuğu olayına tepki 01.12.2021 | 10:38
SON DAKİKA: 2022 asgari ücret zammı hesabında 3 formül! 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 02:48
SON DAKİKA: 2022 asgari ücret zammı hesabında 3 formül! 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 01.12.2021 | 10:35
Girdikleri binalarda yangın çıkartan iki çocuk, güvenlik kameralarına yakalandı | Video 03:08
Girdikleri binalarda yangın çıkartan iki çocuk, güvenlik kameralarına yakalandı | Video 01.12.2021 | 10:31
Komşusuna yardıma gitti, tabelayla birlikte metrelerce havaya uçtu | Video 00:58
Komşusuna yardıma gitti, tabelayla birlikte metrelerce havaya uçtu | Video 01.12.2021 | 10:31
Lodosa karşı kanat çırpan martılar havada asılı kaldı | Video 00:14
Lodosa karşı kanat çırpan martılar havada asılı kaldı | Video 01.12.2021 | 10:31

Son dakika haberleri... 2022 yılı asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2022 yılı asgari ücret zammı hesabında üzeriden durulan 3 formül ne? İşte 2022 yılı asgari ücret zammı beklentileri ve üzerinde durulan muhtemel o formüller...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA