SON DAKİKA: 6,2'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! Muğla Fethiye böyle sallandı
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Son dakika haberleri... Girit Adasında meydan gelen 6.2'lik deprem anında Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan sarsıntı saniye snaiye kameraya yansıdı! İşte Muğla Fethiye'de deprem anında yaşanan sarsıntıda vatandaşların Kelime-i Şehadet getirdiği o anlar...