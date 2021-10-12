Video Yaşam SON DAKİKA: 6,2'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! Muğla Fethiye böyle sallandı
SON DAKİKA: 6,2'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! Muğla Fethiye böyle sallandı

SON DAKİKA: 6,2'lik deprem anı görüntüleri ortaya çıktı! Muğla Fethiye böyle sallandı

12.10.2021 | 14:19

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Son dakika haberleri... Girit Adasında meydan gelen 6.2'lik deprem anında Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan sarsıntı saniye snaiye kameraya yansıdı! İşte Muğla Fethiye'de deprem anında yaşanan sarsıntıda vatandaşların Kelime-i Şehadet getirdiği o anlar...

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