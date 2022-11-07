SON DAKİKA: Ağrı Tutak’ta feci kaza! TIR, tanker ve yolcu otobüsü çarpıştı! Olay yerinden korkunç görüntüler.. | Video
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Son dakika haberi... Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü, tanker ve TIR çarpıştı. Feci kaza sonrası otobüs, TIR ve tanker alev aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kazadan aldığı ilk haberi duyurdu. Erdoğan, 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...