Son dakika | Ağrı’da silahlı kavga: 1 ölü 4 yaralı | Video
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Son dakika haberi... Ağrı’nın Tutak İlçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ağrı'nın Tutak İlçesine bağlı Akyele köyünde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İki aile arasında çıkan tartışma daha sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Gökhan Aşut adlı kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralı olarak Ağrı Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.