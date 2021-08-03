SON DAKİKA: Antalya'da orman yangınında ölüm kalım savaşı! "Allah'a sığınıp... Cehennem denen o illetin..."
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Son dakika haberleri... Sabah Gazetesi Muhabiri Zeynel Yaman'ın Antalya Manavgat'ta orman yangınında alevlerden kurtulduğu anlara ait görüntüler kamerada! "İtfaiye ile gittiğim yangınların sayısını unuttum. Hayatımda ilk kez itfaiye ile birlikte yangından kaçtık. Cehennem sahnesi gibiydi. O gün Allah'a sığınıp sanki 'cehennem denen o illetin bağrını delip geçtik'"