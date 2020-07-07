Video Yaşam Son Dakika: Artvin'de köy evlerinde yanıyor! | Video

Son Dakika: Artvin'de köy evlerinde yanıyor! | Video

Son Dakika: Artvin'de köy evlerinde yanıyor! | Video
07.07.2020 | 13:15

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Son Dakika Haberi... Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında birçok köy evi yanıyor. Yaralıların olduğu ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalıştığı bildirildi.

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