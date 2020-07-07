Son Dakika: Artvin'de köy evlerinde yanıyor! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
01:07
Osmaniye’deki bıçaklı dehşet kamerada! 1 ölü, 2 yaralı | Video 07.07.2020 | 14:48
00:34
04:27
03:29
Son Dakika: Artvin'de köy evlerinde yanıyor! | Video 07.07.2020 | 13:15
05:34
03:06
İstanbul'da sivrisinek kabusu... Bu kan grubunda olanlar dikkat! | Video 07.07.2020 | 11:54
04:44
03:29
İstanbul Arnavutköy’de kol kola girip ölümüne böyle halay çektiler | Video 07.07.2020 | 09:54
02:10
01:46
İstanbul'da yine su taşıma çilesi! | Video 06.07.2020 | 19:28
01:23
Son dakika! Gelibolu'daki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor | Video 06.07.2020 | 18:43
00:57
Otobüste maske tartışması kavgayla sonuçlandı | Video 06.07.2020 | 18:43
00:38
Kasksız motosikletli gencin hayatını hiçe saydığı anlar | Video 06.07.2020 | 18:44
00:30
Caretta Carettaya fotoğraf eziyeti | Video 06.07.2020 | 18:44
01:15
Adıyaman'da kuzuları ölen çocuk gözyaşlarına boğuldu | Video 06.07.2020 | 15:36
02:20
00:38
05:04
Son Dakika Haberi... Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında birçok köy evi yanıyor. Yaralıların olduğu ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalıştığı bildirildi.