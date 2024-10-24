Video Yaşam SON DAKİKA! Avcılar'da metrobüs yangını | Video
SON DAKİKA! Avcılar'da metrobüs yangını | Video

SON DAKİKA! Avcılar'da metrobüs yangını | Video

24.10.2024 | 08:51

İstanbul'da Avcılar metrobüs durağında bir metrobüsten dumanlar yükseldi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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