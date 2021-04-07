Video Yaşam Son dakika! Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada | Video

Son dakika! Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada | Video

Son dakika! Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada | Video
07.04.2021 | 15:33

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Beşiktaş'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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