Video Yaşam SON DAKİKA | Bolu’da yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var
SON DAKİKA | Bolu’da yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA | Bolu’da yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var

12.08.2025 | 08:22

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 10 kişi yaralandı.

