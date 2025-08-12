SON DAKİKA | Bolu’da yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var
TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 10 kişi yaralandı.
