SON DAKİKA: Bursa'da radyoaktif madde alarmı! Nükleer bomba yapımında kullanılıyor... AFAD böyle teslim aldı

Son dakika haberleri... Bursa'da jandarmanın düzenlediği operasyonda nükleer silah yapımında da kullanılan 256 gram 'Sezyum 137' radyoaktif maddesi ele geçirildi. Piyasa değeri 16 milyon lira olduğu değerlendirilen radyoaktif madde, AFAD ekiplerince teslim alındı.

İl Jandarma Komutanlığı?na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye?ye nükleer silah yapımında kullanılan yüklü miktarda radyoaktif maddenin getirileceği yönünde ihbar aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından radyoaktif maddenin yurtdışından karayoluyla Bursa?ya getirileceği bilgisine ulaşıldı. Radyoaktif maddenin Bursa?da bir kişiye satılacağını tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Ekipler, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi?nde şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobil, kovalamaca sonucu kaza yapınca durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, cam tüp içerisinde 256 gram ?Sezyum 137? isimli radyoaktif madde ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki radyoaktif madde AFAD ekiplerince teslim alındı.



Otomobilde bulunan şüpheliler A.K., F.K., S.Ç.A. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.K., S.Ç.A. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



SEZYUM 137 NEDİR?

Jandarmadan yapılan açıklamada, ?Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile yapılan görüşmede, ele geçirilen maddenin radyoaktif ve yasaklı olduğu belirlendi. ?Sezyum 137? radyoaktif maddenin nükleer silah sanayii, nükleer silah yapımı, tıp endüstrisinde kullanılmakta olduğu öğrenildi. Ele geçirilen 256 gram ?Sezyum 137? radyoaktif maddesinin piyasa değeri ise 16 milyon TL olduğu belirlendi. ?Sezyum 137? maddesinin 10 miligramının patlayıcı haline getirilmesi durumunda büyük bir binada geniş çaplı hasara neden olabilir? denildi.