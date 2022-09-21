Son Dakika: Denizli'de helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var | Video

Son dakika haberi: Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.