Son dakika! Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek görüntüler ortaya çıktı | Video

Gaziantep’te sevgilisinin evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen’in ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Hazırlatılan üç boyutlu animasyon destekli görüntülerde Duygu’nun aşağıya düşerken bilincinin açık olduğu anlar yer alırken, sanık Kaplan’ın Duygu aşağıya düştükten 68 saniye sonra aşağıya indiği görülüyor.

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020 tarihinde balkondan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, sanık Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut'un sunduğu olay anına ilişkin görüntülere İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı. Kaplan'ın avukatı Akbulut tarafından hazırlatılan görüntülerden biri maktul Delen'in kendi iradesiyle intihar etmesini yansıtırken, diğer görüntü iddianamede iddia edildiği şekilde maktulün sanık tarafından aşağıya atılmasını içeriyor. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin de yer aldığı görüntülerde olay anı 2 farklı şekilde üç boyutlu animasyonla canlandırıldı.

DUYGU YERE DÜŞERKEN BİLİNCİ AÇIK

İlk görüntüde sanık Kaplan, iddia makamının iddia ettiği şekilde Duygu'yu bayılttıktan sonra koltuk altından kavrayarak balkona doğru sürüklüyor. Sürüklemenin ardından olay yeri inceleme ekiplerinin çektiği fotoğraflara yer verilirken sürüklemeye rağmen halıyla cam parçalarının toplanmaması dikkat çekiyor. Kaplan'ın maktul Delen'i yatağın arasından sürükleyerek geçirmesinin mümkün olmadığı belirtilen görüntüde, Delen'in kanının hiçbir yere damlamadığı belirtiliyor. Savcılık makamının Delen'in bilincinin kapalı vaziyette düştüğü yönündeki iddiası ise maktulün yere düşme anı görüntüleriyle açıklanıyor. Saniyenin 8'de 1'i hızında verilen düşme anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinde Delen'in sağ el parmaklarının gergin ve açık vaziyette olduğu aktarılıyor. Delen'in yere yaklaştığında sol elini savunma refleksi göstererek avuç içi yere gelecek şekilde şekillendirmesine de görüntülerde yer veriliyor.

SANIK KAPLAN, DUYGU YERE DÜŞTÜKTEN 68 SANİYE SONRA AŞAĞIYA İNİYOR

İkinci görüntüde ise Delen'in kendi iradesiyle balkondan aşağıya kendini bırakmasını içeriyor. Görüntüde sanık Kaplan'ın Duygu'nun aşağıya düşmesinden 68 saniye sonra evden koşarak apartman girişine indiği görülüyor. Yerde kanlar içinde yatan Duygu'ya ilk müdahaleyi yapmaya çalışan Kaplan'ın yaşadıkları anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor. Sürekli Duygu'nun nabzını kontrol eden sanık Kaplan, Duygu'ya birkaç defa kalp masajı yapmaya çalışıyor. Duygu'nun yüzündeki kanları eliyle temizlemeye çalışan Kaplan'ın o anlarda sinir krizi geçirerek ağladığı görülüyor. Görüntü, maktul Delen'in olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınmasıyla son buluyor.