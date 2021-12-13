SON DAKİKA: Edirne'de yağmur felaketi: 11 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

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Otobüsler rampayı çıkamayıp kaza yaptı: Vatandaş tepki gösterdi | Video 12.12.2021 | 16:19
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Çalınan motosikletini 4 gün sonra terk edilmiş halde buldu | Video 12.12.2021 | 15:58
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Son dakika haberleri... Edirne'nin Enez ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 11 kişi kurtarılırken, 75 yaşındaki vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.
Enez ilçesine bağlı Sultaniçe ve Gülçavuş köylerinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Sel sebebiyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 11 vatandaş, AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Köyde yaşayan 75 yaşındaki Murat Güneş'ten ise haber alınamıyor. Güneş'in en son komşusuyla telefonda görüştüğü ve 'beni kurtarın' dediği öğrenildi.
AFAD ekiplerinin köydeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saatlerce etkili olan sağanak yağış ise etkisini kaybetti.