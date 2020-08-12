Son Dakika Haberi | Gram altın, çeyrek altın fiyatı daha ne kadar düşecek? Flaş altın fiyatları balonu uyarısı | Video

Son dakika... Gram altın, çeyrek altın fiyatlarındaki düşüş daha ne kadara devem edecek? Gram altın fiyatları ne kadar düşecek? Uzmanlarda küçük yatırımcıya gram altın fiyatları balonu uyarısı! 12 Ağustos 2020 Çarşamba altın ons dolar fiyatında da düşüş devem ediyor. İşte güncel anlık fiyatlar...

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