Video Yaşam Son Dakika Haberi | İstanbul Küçükçekmece'deki sopalı bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son Dakika Haberi | İstanbul Küçükçekmece'deki sopalı bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son Dakika Haberi | İstanbul Küçükçekmece'deki sopalı bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video
10.08.2020 | 09:50

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Son dakika! İstanbul Küçükçekmece'deki bıçaklı sopalı kavga görenleri dehşete düşürdü! İki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen sopalı ve bıçaklı kavgada,1 kişi yaralandı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı...

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Kavga, Florya Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde yaşandı. Aralarında alacak, verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup öğle saatlerinde cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı, zaman zaman da kadınların karıştığı kavgayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bıçakla yaralanan 1 kişi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 1 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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