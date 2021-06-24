SON DAKİKA: İstanbul'da teknedeki feci ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı! Teknedeki dehşet kamerada

Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'te tekneden tekneye atlamaya çalışan kişinin ölüm anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Fatih Balat İskelesi'nde tekneden tekneye atlamaya çalışan kişi, düştüğü denizde boğuldu. Düşme anları güvenlik kamerasına yansırken, cansız bedeni denizden çıkarılan Hacı Ali Özsoy'un kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Olay geçtiğimiz günlerde Balat İskelesi'nde meydana geldi. Tekneden diğer tekneye atlamaya çalışan Hacı Ali Özsoy tutunmayı başaramayınca denize düştü. Boğularak can veren talihsiz adamın bir süre önce Kayseri'den İstanbul'a geldiği, geri dönmeyince ailesinin de 18 Haziran'da durumu polise bildirdiği belirlendi. Kayıp olarak aranan Hacı Ali Özsoy'un son görüntüleri iskelede bulunan bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere bir kişinin tekneden tekneye atlarken denize düştüğü anlar yansıdı.