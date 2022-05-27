Video Yaşam Son Dakika: İstanbul Fulya'da 3 kişi evde ölü bulundu! | Video
Son Dakika: İstanbul Fulya'da 3 kişi evde ölü bulundu! | Video

Son Dakika: İstanbul Fulya'da 3 kişi evde ölü bulundu! | Video

27.05.2022 | 10:28

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Son dakika haberi: Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yapıyor.

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