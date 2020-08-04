Video Yaşam Son Dakika: İstanbul Taksim'de vatandaşların kabusu olan otopark değnekçileri hakkında flaş gelişme | Video

Son Dakika: İstanbul Taksim'de vatandaşların kabusu olan otopark değnekçileri hakkında flaş gelişme | Video

Son Dakika: İstanbul Taksim'de vatandaşların kabusu olan otopark değnekçileri hakkında flaş gelişme | Video
04.08.2020 | 17:37

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Son dakika haberi... İstanbul Taksim'de araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan makbuz veya herhangi bir belge vermeden 10 TL park ücreti istedikleri belirlenen 7 değnekçi hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden biri ‘Yağma’ suçundan adli makamlara sevk edildi.

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İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince "Korsan Otoparkçılık (Değnekçilik)" konusu ile ilgili 3 Ağustos tarihinde Beyoğlu ilçesi genelinde yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde tespit edilen Ömer B. isimli şahsa "2918 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Yağma" suçlarından, Şehit Muhtar Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde tespit edilen Muzaffer K. isimli şahsa "Yağma" suçundan, Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi Necati Bey Caddesi üzerinde tespit edilen İbrahim D. isimli şahsa "2918 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde tespit edilen Murat Ü. isimli şahsa "2918 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan, Hüseyin Ağa Mahallesi Mis Sokak çıkışında tespit edilen Fahrettin Ç. isimli şahsa "2918 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan, Hüseyin Ağa Mahallesi Sakızağacı önünde tespit edilen Erdi Ö. ve Murat B. isimli şahıslara ise "2918 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Yapılan araştırmalarda şahısların makbuz veya herhangi bir belge vermeden aracını park etmek isteyen vatandaşlardan 10 TL park ücreti istedikleri, ücret vermek istemeyen vatandaşları araçlarına zarar gelebilme ihtimali olduğunu beyan etmek suretiyle üstü kapalı bir şekilde tehdit ettikleri belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden Muzaffer K. isimli şahıs "Yağma" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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