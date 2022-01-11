SON DAKİKA: İstanbul'da öldürülen Avukat Dilara Yıldız kan donduran mesajları böyle paylaşmış!
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Son dakika haberleri... İstanbul Tuzla'da eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısının kendisine gönderdiği kan donduran tehdit mesajlarını sosoyal medayada paylaşmış.