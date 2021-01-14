Son dakika: İstanbul'da tarihi anlar! Canlı yayında kitlesel kornavirüs aşısı uygulaması... | Video
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Son dakika haberleri... Türkiye genelinde koronavirüs aşılaması uygulaması 14 Ocak 2021 Perşembe günü itibarı ile başlatıldı! İşte İstanbul'da da başlatılan kitlesel koronavirüs aşısı uygulamasından canlı yayaınla ilk görüntüler...